شاهد.. كلبة بوليسية تتلقى 500 شوكة في وجهها من حيوان النيص

بدأت كلبة بوليسية في الولايات المتحدة بالتعافي بعد أن اشتبكت مع حيوان النيص ويغرس حوالي 500 شوكة في وجهها.

الكلبة واسمها بيلا ماي، وتبلغ من العمر 3 سنوات، في ولاية أوكلاهوما، تعرضت للإصابة يوليو الماضي، أثناء لعبها بالقرب من البحيرة، حيث أثارت غضب النيص فهاجمها بأشواكه.

ونقلت بيلا ماي إلى عيادة بيطرية حيث خضعت لجراحة طارئة لسحب الأشواك من رأسها وقدميها، وما تزال هنالك بعض الأشواك داخل جسدها.

ويرى الطبيب البيطري بأنها محظوظة كون الشوك لم يدخل في عينيها.

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