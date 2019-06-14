هواوي.. وخطوة واحدة فقط من إصدار نظام جديد بدلا من أندرويد

قال مسؤول تنفيذي في شركة "هواوي تكنولوجيز" الصينية إن عملاق الاتصالات الصيني بصدد إطلاق نظام تشغيل خاص باسم "هونغمنغ" كبديل ومنافس لنظام التشغيل «أندرويد" الأمريكي.

وصرح نائب رئيس هواوي للشؤون العامة والاتصالات، أندرو وليامسون في مقابلة له إن هواوي بصدد إطلاق العلامة التجارية لنظام "هونغمنغ". وقد قدمت هواوي طلبا لتسجيل العلامة التجارية لنظامها التشغيلي "هونغمنغ" في عدد من الدول، بحسب بيانات المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو).

علما بأن نظام أندرويد يسيطرعلى سوق أنظمة تشغيل الهواتف الذكية بنسبة بحوالي 85 بالمائة (ما يعادل 5.2 مليار جهاز تقريبا).

تغطية الإعلام للمنافسة

تصدرت شركة هواوي عنواين الأخبار في الآونة الأخيرة، بسبب العقبات التي تواجهها بخصوص إطلاق الجيل الخامس 5G، إضافة إلى الحظر الذي وضعته الإدارة الأمريكية على الشركة وذلك بمنعها من ممارسة الأعمال التجارية مع شركات أمريكية بدون موافقة حكومية رسمية.

فيما تزعم وزارة العدل الأمريكية بأن الشركة الصينية "تمارس أنشطة تتعارض مع الأمن القومي الأمريكي أو مصلحة السياسة الخارجية الأمريكية".

هذا وقد أعلنت شركة غوغل الأمريكية ومطورة نظام التشغيل أندرويد أنها ستقيد الشركة الصينية من استخدام أو حتى إمكانية تحديث برمجيات أندرويد والتي تشمل كل تطبيقاتها. وقد يؤثر ذلك على نمو شركة هواوي والتي تمكنت من منافسة شركة آبل ببيع أجهزة الهواتف الذكية.

جدير بالذكر بأن الحكومة الصينية كانت قد حجبت محرك بحث غوغل في الصين، فيما يعتمد الصينيون على محرك بديل باسم بايدو. تأمل الصين بانتشاره عالميا.

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