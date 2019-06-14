نيمار يدلي بشهادته حول مزاعم باغتصابه عارضة أزياء في باريس

أدلى نجم كرة القدم البرازيلي نيمار بشهادته الخميس بخصوص اتهامات وجهت له بالاغتصاب، وشوهد وهو يغادر قسم شرطة في ساو باولو رفقة محاميه.

وقام نيمار خلال الجلسة بالإجابة مع محاميه عن أسئلة تتعلق باتهامه باغتصاب امرأة في فندق في العاصمة الفرنسية الشهر الماضي، وقام بنفي هذه المزاعم وأكد أنه لم يرتكب أي خطأ.

وقبل مغادرته قال في تصريح أن الحقيقة ستظهر عاجلاً أم آجلاً وشكر معجبيه على دعمهم.

مشكلة أغلى لاعب في العالم حالياً لا تنحصر فقط بمزاعم الاغتصاب بل تتعداها لتحقيق آخر جار في ريو دي جانيرو يخص المرأة نفسها، يتعلق بنشر النجم لصورها على مواقع التواصل الاجتماعي دون موافقتها.

يذكر أن عارضة الأزياء التي تتهم نيمار بالاغتصاب تواجه هي أيضاً الآن مشكلة مع الشرطة البرازيلية بعد تصريحات تلفزيونية لها ألمحت فيها إلى "فساد" داخل منظومة الشرطة ، تقدمت على إثرها الشرطة بشكوى تشهير ضدها، كما تستعين حالياً بمحام رابع بعد أن تخلى ثلاثة محامين عن القضية في وقت سابق.

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