ميسي أعلى الرياضيين أجرا ورونالدو الثاني.. فكم دخلهما ومن يليهما في القائمة؟

مبالغ مالية ضخمة تلك التي يتلقاها محترفوا الرياضة بإختلاف مجالاتها، فالنتعرف على أكثر عشرة رياضيين ربحًا للعام 2018-2019، وفقًا لفوربس.

1. ليونيل ميسي، 127 مليون دولار

أصبح ليونيل ميسي ثاني لاعب كرة قدم يحتل المرتبة الأولى في القائمة، حيث حصل على 127 مليون دولار من إجمالي الأرباح السنوية. كانت هذه قفزة كبيرة للاعب من العام الماضي، عندما جاء في المركز الثاني خلف فلويد مايويذر.

2. كريستيانو رونالدو، 109 مليون دولار

احتل رونالدو المركز الثاني في القائمة، حيث حقق أرباحًا بلغت 109 ملايين دولار. هو ما جعله يحسن وضعه في القائمة، بعد أن جاء في المرتبة الثالثة في العام السابق.

3. نيمار، 105 مليون دولار

مع عقده لمدة خمس سنوات مع باريس سان جرمان حتى يونيو 2022، سوف يحصل نيمار على 350 مليون دولار. يعتبر انتقاله من برشلونة إلى باريس سان جيرمان الأغلى في العالم بقيمة 263 مليون دولا، حقق نيمار أكبر قفزة لأحد لاعبي كرة القدم في القائمة هذا العام، وقفز من خامس إلى ثالث الترتيب حيث حصل على مبلغ 105 مليون دولار .

4. كانيلو ألفاري، 94 مليون دولار

يدين الملاكم بالكثير من ثروته للعقود التليفزيونية،.حقق ألفاريز ما يقرب من 50 مليون دولار في أول قتالين له، ولكن يعتقد أنه سيكسب 35 مليون دولار أخرى لكل قتال في المستقبل.

5. روجر فيدرر، 93.4 مليون دولار

كانت مسيرة فيدرر حافلة لسنوات طويلة في عالم الكرة الصفراء تصدرها كوكب التنس لسنوات طويلة، وفي عام 2018 عاد لفترة قصيرة إلى صدارة الترتيب . حصل فيدررعلى مبلغ مذهل من الجوائز المالية، لكن هذا الرقم يتضاءل الآن مقارنة بأرباحه المنسوبة إلى عقود الإشهار التي يوقعها مع كبرى الشركات العالمية.

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6. راسل ويلسون ، 89.5 مليون دولار

وقع ويلسون مع سيهوكس في عام 2019 لمدة أربع سنوات ليمديد العقد بقيمة 140 مليون دولار، مما جعله أفضل لاعب في اتحاد كرة القدم الأميركي.

Packers at Redskins Wildcard Game 01/10/16 Keith Allison

7. آرون رودجرز، 89.3 مليون دولار

في أغسطس من عام 2018، وقع رودجرز ما كان آنذاك عقدًا قياسيًا مدته أربع سنوات بقيمة 134 مليون دولار، مما يجعل راتبه الأساسي لعام 2019 يبلغ 20 مليون دولار. لقد استفاد رودجر من ثروته، وأطلق صندوق استثمار بقيمة 50 مليون دولار مع روث كابيتال في عام 2019 واشترى حصة ملكية في ميلووكي باكس في الدوري الاميركي للمحترفين.

8. ليبرون جيمس، 89 مليون دولار

سيطر ملك ملاعب كرة السلة على الجوائز الفردية لسنوات. أحسن لاعب أربع مرات في الدوري الاميركي للمحترفين، انضم جيمس إلى لوس أنجلوس ليكرز في عام 2018 بموجب عقد مدته أربع سنوات بقيمة 153 مليون دولار، استفاد جيمس من ثروته و أسس شركته الخاصة للإنتاج والإعلام. افتتح مؤسسة ليبرون جيمس فاميلي أيضًا وهي أول مدرسة ابتدائية في عام 2018 وتعتزم إنفاق 41 مليون دولار لإرسال أطفال إلى الكلية.

9. ستيفن كاري، 79.8 مليون دولار

أحسن لاعب مرتين في دوري كرة السلة الأمريكية و له عقد قيمته 200 مليون دولار في الدوري الأميركي للمحترفين في عام 2017، وحصل على أعلى راتب في الدوري خلال الموسمين الماضيين. يعتبر كاري أيضًا واحدًا من أكثر الرياضيين قابلية للتسويق في العالم.

10. كيفن ديورانت، 65.4 مليون دولار

له ثلاثة عقود مباشرة منخفضة القيمة مع غولدن ستايت، تحصل في آخرها على 30 مليون دولار. و يحصل كيفن على 35 مليون دولار من الجهات الراعية، بينما استثمر بعضا من ثروته في أكثر من 30 شركة.

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