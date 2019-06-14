السعودية تسقط خمس طائرات حوثية مسيرة أطلقت باتجاه مطار أبها وخميس مشيط

أعلن تركي المالكي المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، اليوم الجمعة 14 يونيو/حزيران، أن المملكة اعترضت وأسقطت خمس طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه مطار أبها الدولي ومحافظة خميس مشيط.

وقال العقيد الركن في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية إن "قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية تمكنت صباح اليوم الجمعة من اعتراض وإسقاط خمس طائرات بدون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، باتجاه مطار أبها الدولي ومحافظة خميس مشيط".

وأضاف المالكي، أن حركة الملاحة الجوية في مطار أبها الدولي تعمل بصورة طبيعية.

وأعلنت حركة الحوثي المتحالفة مع إيران يوم أمس الخميس 13 يونيو/حزيران، مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف مطار أبها السعودي. وقال التحالف إن 26 شخصا أصيبوا من بينهم سعوديون ويمنيون وهنود.

ورد التحالف المدعوم من الغرب بشن ضربات جوية على محيط العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وقال إنه استهدف منشآت عسكرية تابعة لهم.

ويقع مطار أبها الذي شهد الهجوم بصاروخ على بعد نحو 200 كيلومتر إلى الشمال من الحدود مع اليمن.

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واستهدف الحوثيون من قبل مدنا سعودية بطائرات مسيرة وصواريخ اعترضت الدفاعات السعودية معظمها. ويسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء وعلى أكثر المناطق المأهولة بالسكان في اليمن.

وجاء الهجوم على هدف مدني داخل السعودية في وقت تصاعدت فيه التوترات في المنطقة بين إيران ودول خليج عربية حليفة للولايات المتحدة.

وأعلن الحوثيون الشهر الماضي مسؤوليتهم عن هجوم باستخدام طائرات مسيرة على محطتين لضخ النفط في السعودية وكانت تلك المرة الأولى التي يستهدفون فيها البنية التحتية النفطية في المملكة.

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