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إيطاليا

شاهد: الشرطة الإيطالية تستعيد آلة موسيقية مسروقة صُنعت في العام 1713

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بقلم:  Euronews 
شاهد: الشرطة الإيطالية تستعيد آلة موسيقية مسروقة صُنعت في العام 1713
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عثرت الشرطة الإيطالية على مجوهرات، وحقائب يدوية بقيمة 35000 يورو في منزل بالقرب من مدينة تورينو، إضافة إلى كمان حمل توقيع أنطونيو ستراديفاري، صانع الآلات الموسيقية الإيطالي الشهير.

وتعتقد الشرطة أن ثلاثة لصوص قاموا بسرقة هذه الممتلكات الثمينة. ويعتبر ستراديفاري من أكثر الحرفيين شهرة في صناعة الآلات الوترية، وتوصف آلاته بالنموذجية والتي لم يستطع أحد صناعة آلات بنفس كفاءتها. ويعتقد باحثون في المجال بأن حرفية ستراديفاري تعود إلى إجرائه حسابات رياضية دقيقة للغاية خلال تصميم الآلات الوترية.

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[‎13/‎06/‎2019 18:10] Ajouri, Samer: