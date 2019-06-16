بومبيو: الولايات المتحدة لا تريد حربا مع طهران والدبلوماسية موجودة

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه على الرغم من أن إيران مسؤولة "بلا شك" عن الهجمات التي استهدفت ناقلتين الأسبوع الماضي، إلا أن الولايات المتحدة لا تريد حربا مع طهران.

وفي مقابلة أجراها مع برنامج "فوكس نيوز صنداي" اليوم الأحد 16 يونيو/حزيران، أعلن بومبيو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بذل كل ما بوسعه لتجنب وقوع الحرب، قائلا "لا نريد الحرب" في إشارة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ولفت بومبيو في لقائه أن واشنطن ستضمن حرية الملاحة عبر ممرات الشحن الحيوية، مضيفا "ستتأكد الولايات المتحدة من اتخاذ كل الإجراءات الضرورية الدبلوماسية وغير الدبلوماسية لتحقيق تلك النتيجة".

طرح قضية حقوق الإنسان في هونغ كونغ

وأشار بومبيو إلى أن ترامب سيثير قضية حقوق الإنسان في هونغ كونغ مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، في اجتماع يمكن أن يعقد بينهما على هامش قمة العشرين التي ستعقد في اليابان هذا الشهر.

وقال"أنا متأكد من أن هذا سيكون من بين القضايا التي سيناقشانها".

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