محمد بن سلمان: السعودية لا تريد حربا وإيران هاجمت ناقلات النفط

أنحى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان - في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط يوم الأحد - باللوم على إيران في هجمات تعرضت لها ناقلتا نفط في‭‭ ‬‬ خليج عُمان ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ "موقف حاسم" ولكنه قال في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط نشرتها يوم الأحد إن السعودية لا تريد حربا في المنطقة.

وقال الأمير محمد إن "النظام الإيراني لم يحترم وجود رئيس الوزراء الياباني ضيفاً في طهران وقام أثناء وجوده بالرد عملياً على جهوده بالهجوم على ناقلتين إحداهما عائدة لليابان".

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وأضاف أن "المملكة لا تريد حرباً في المنطقة... لكننا لن نتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبنا وسيادتنا ووحدة أراضينا ومصالحنا الحيوية."

وأدت هجمات على ناقلتي نفط يوم الخميس في خليج عمان إلى إثارة مخاوف من نشوب مواجهة أوسع بالمنطقة. وأنحت دولة الإمارات باللوم في هذه الهجمات على إيران. ونفت إيران أي دور لها في هذه الهجمات التي وقعت جنوب مضيق هرمز.

وقال أيضا الأمير محمد في المقابلة إن "السعودية تنظر بأهمية كبيرة للعلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة باعتبارها عاملاً أساسياً في تحقيق أمن المنطقة واستقرارها".

وأضاف أن "علاقاتنا الاستراتيجية مع الولايات المتحدة لن تتأثر بأي حملات إعلامية أو مواقف من هنا وهناك".

وسُلطت الأضواء بشكل متزايد على سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي العام الماضي.