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نيوزيلندة

مقتل طيارين إثر تصادم طائرتين خفيفتين في نيوزيلندا

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بقلم:  Euronews  مع رويترز
مقتل طيارين إثر تصادم طائرتين خفيفتين في نيوزيلندا
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قالت الشرطة في نيوزيلندا إن طائرتين خفيفتين تصادمتا في الجو لدى اقترابهما للهبوط في مطار محلي صغير يوم الأحد مما أسفر عن مقتل الطيارين اللذين كانا على متنهما.

ونجا أربعة مظليين كانوا على متن إحدى الطائرتين إذ قفزوا قبيل التصادم مع الطائرة الأخرى المخصصة للتدريب. كما تجنبت طائرة هليكوبتر كانت تستعد للهبوط في نفس الوقت التصادم.

وقالت الشرطة إن الطائرتين سقطتا فور التصادم في منطقة إلى الجنوب مباشرة من مطار هود قرب منطقة ماسترتون.

ولم ترد معلومات بعد عن سبب محتمل للتصادم. وقالت الشرطة إنها لن تكشف عن اسمي القتيلين قبل الوصول لأفراد أسرتيهما.

وقال شهود لوسائل إعلام في نيوزيلندا إنهم سمعوا دويا مرتفعا ثم رأوا الطائرتين وهما تسقطان.

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ويملك مجلس بلدية منطقة ماسترتون مطار هود ويقوم أيضا بتشغيله.

وقال المجلس في بيان على موقعه على الإنترنت "لدينا مجتمع متقارب هنا في مطار هود وبالتالي هزت الحادثة هذا المجتمع".