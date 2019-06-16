فيديو.. صناديق طعام ستحلق فوق رؤوسنا بفضل "أوبر إيتس"

سندويشات وأطباق بصناديق كرتونية ستحلق في السماء قريبا، فشركة أوبر أعلنت، أنها ستطور خدمتها "Uber Eats" بإدخال مجموعة من الطائرات بدون طيار "الدرون" لإيصال الطعام إلى المنازل.

وبحسب إعلان أوبر، فإن شطائر برغر ماكدونالد، كانت صاحبة الحظ بالرحلات التجريبية للشركة، والتي بدأتها في سان دييغو هذا الأسبوع، مع خطط للتوسع لتشمل هذه الخدمة مطاعم أخرى خلال هذا العام.

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وبعد أن يستلم العاملون في المطعم الطلبات، سيتم وضع هذه الوجبات في صناديق مخصصة يمكن لطائرات الدرون أن ترفعها وتوصلها إلى أٌقرب سيارة تابعة لخدمة "أوبر إيتس" يوصلها السائق بدوره إلى عنوان الزبون.