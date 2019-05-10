هل تخطط "أوبر" للدخول في المنافسة على لقب أكبر الشركات في العالم؟

من المقرر أن تطرح شركة "أوبر" أسهمها اليوم الجمعة في بورصة نيويورك، حيث من المتوقع أن يُسجّل أكبر اكتتاب عام أولي لشركة أمريكية منذ عدة سنوات، وتسعى الشركة إلى دخول المنافسة بقوة ضمن تصنيف الشركات المدرجة في العالم، حسب ما يرى المراقبون.

وتعتزم "أوبر" طرح أسهمها بسعر 45 دولارا (40 يورو) للسهم الواحد، وهو يندرج ضمن الحد الأدنى لنطاق السعر الذي يتراوح بين 44 دولارًا و50 دولاراً (39.1 يورو و44.5 يورو) والذي تم تحديده في إيداع شهر نيسان/أبريل الماضي.

وبتسعير سهمها بـ45 دولارا، فإن قيمة "أوبر" باتت تبلغ حوالي 82 مليار دولار (73 مليار يورو)، فيما أشارت التقارير إلى أن الشركة كانت تسعى للحصول على تقييم يصل إلى 120 مليار دولار (106.6 يورو).

وتعرض الشركة اليوم 180 مليون سهم من أسهمها العامة، ما يعني أنها قد تجمع نحو 8.1 مليار دولار (7.2 مليار يورو)، مع وجود خيار أمام ضامن السندات لشراء 27 مليون سهم إضافي.

وكانت "أوبر" التي تأسست في ولاية سان فرانسيسكو غرب الولايات المتحدة أحدث نقلة نوعية بالنسبة لخدمة سيارات الأجرة، كما ساهمت في استثمارات شملت مجالات مختلفة، من بينها صناعة السيارات الأمريكية.

وكانت الشركة حققت في العام 2018 إيرادات بلغت 11.3 مليار دولار (10.05 مليار يورو)، بزيادة قدرها 43 بالمائة عن العام 2017، في حين سجلت خسائر مخففة قدرها 1.8 مليار دولار (1.6 مليار) في العام 2018، ما يعدّ تحسناً مقارنة بخسائر العام 2017 والتي بلغت 2.6 مليار دولار (2.31 مليار يورو).

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