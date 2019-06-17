متحدث إيراني: طهران ستتجاوز مستوى تخصيب اليورانيوم المنخفض خلال 10 أيام

قال متحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية اليوم الاثنين إن طهران ستتجاوز الحدود المتفق عليها دوليا لمخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب خلال عشرة أيام لكنه أضاف أنه لا يزال هناك وقت أمام الدول الأوروبية لإنقاذ الاتفاق النووي.

وقال المتحدث بهروز كمالوندي للتلفزيون الرسمي "رفعنا وتيرة التخصيب إلى أربعة أمثالها بل وزدنا على ذلك في الآونة الأخيرة حتى نتجاوز حد 300 كيلوجرام خلال عشرة أيام.

"لا يزال هناك وقت... إذا ما تحركت الدول الأوروبية".

كانت إيران قالت إنها ستحد من التزامها بالاتفاق النووي الذي أبرمته مع قوى عالمية عام 2015 احتجاجا على قرار الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات عليها العام الماضي.

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وذكرت وكالة فارس للأنباء نقلا عن الرئيس الإيراني حسن روحاني أنه لم يعد أمام أوروبا متسع من الوقت لإنقاذ الاتفاق النووي الدولي المبرم مع طهران وذلك بعد انسحاب واشنطن.

ونقلت الوكالة عن روحاني قوله خلال اجتماع مع سفير فرنسا الجديد بإيران اليوم الاثنين "إنها لحظة حاسمة ولا يزال بوسع فرنسا العمل مع موقعين آخرين على الاتفاق ولعب دور تاريخي لإنقاذه في هذا الوقت القصير للغاية".

وذكر روحاني أن انهيار الاتفاق النووي لن يكون في مصلحة المنطقة والعالم.

ردود الأفعال الدولية

قال الكرملين يوم الاثنين إن إيران ملتزمة تماما حتى الآن بالقيود المتفق عليها دوليا لتخصيب اليورانيوم وإن موسكو ليست على علم بأي بيان يشير إلى أن إيران تعتزم الكف عن هذا.

كانت إيران قالت يوم الاثنين إنها ستتجاوز حدود مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب خلال عشرة أيام في خطوة قد تؤجج التوتر الشديد بالفعل مع واشنطن. لكن إيران قالت إنه لا يزال أمام الدول الأوروبية وقت لإنقاذ الاتفاق النووي.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين "لم أطلع على هذا البيان".

وأعلن متحدث باسم رئيسة وزراء بريطانيا عن اجتماع لمسؤولين أمنيين بريطانيين لبحث ملف إيران وأضاف أن بلاده تريد حلولا دبلوماسية لخفض التوتر مع طهران.

وحث متحدث باسم الحكومة الألمانية إيران على الوفاء بالالتزامات المحددة في الاتفاق النووي.