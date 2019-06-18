السعودية تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الممرات المائية بالمنطقة

دعت السعودية اليوم الثلاثاء 18 يونيو/حزيران المجتمع الدولي لاتخاذ الخطوات والإجراءات الحازمة لتأمين حركة النقل في الممرات المائية في المنطقة.

وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج من جهة وإيران من الجهة الأخرى منذ الهجوم على ناقلتي نفط قرب مضيق هرمز الاستراتيجي يوم الخميس. وقالت إدارة ترامب إن إيران مسؤولة عن الهجوم، ونفت طهران الاتهام.

ونقلت وسائل إعلام سعودية محلية عن وزير الإعلام تركي بن عبد الله الشبانة، قوله إن مجلس الوزراء السعودي تناول أثناء اجتماع عقده اليوم في قصر السلام بجدة آخر التطورات والمستجدات على الساحة، وجدد المجلس استنكار المملكة للاعتداءات "الإرهابية" التي تهدد حرية الملاحة وأمن الإمدادات النفطية وسلامة البيئية، في إشارة إلى الهجوم الذي تعرضت له ناقلتان نفط في خليج عمان.

ودعا وزير الإعلام المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين حركة النقل في الممرات المائية في المنطقة، مع تكرار الهجمات التي تستهدف ناقلات النفط في مياه بحر عمان.

هذا وخلال الاجتماع الذي عقد اليوم، تطرق مجلس الوزراء السعودي إلى "الممارسات الإرهابية التي تقوم بها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران لاستهداف المدنيين في المملكة" حسب بيان الحكومة.

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