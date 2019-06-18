خاص: المفوضية الأوروبية تقدم التعازي لعائلة محمد مرسي

أعلن الاتحاد الأوروبي تقديم تعازيه لعائلة الرئيس المصري السابق محمد مرسي الذي توفي مساء يوم أمس الاثنين في قاعة محكمة أثناء النظر في قضية متهم فيها بالتخابر.

وفي تصريح لـ"يورونيوز"، قال متحدث رسمي باسم المفوضية الأوروبية: إن الإتحاد الأوروبي يقدّم التعازي لعائلة الرئيس المصري السابق محمد مرسي.

الرئيس المصري السابق محمد مرسي أثناء محاكمته رويترز

وكانت منظمة العفو الدولية دعت إلى تحقيق "محايد وشامل وشفاف في ملابسات وفاة مرسي"، وقالت المنظمة في بيان: "إن نبأ وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي في المحكمة اليوم (الاثنين) يثير صدمة عميقة ويثير تساؤلات جدية حول معاملته في الحجز.. السلطات المصرية تتحمل مسؤولية ضمان تلقيه، كمحتجز، الرعاية الطبية المناسبة".

وتعقيباً على بيان "العفو الدولية"، قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية: "لقد رأينا أن هناك تقارير ودعوات لفتح تحقيق (في وفاة مرسي)، لكن ليس لدينا تفاصيل مؤكدة".

وكان الرئيس المصري السابق مرسي، أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر الحديث، توفي عن عمر يناهز 68 عاما في قاعة محكمة، حيث قال التلفزيون الرسمي نقلا عن مصدر طبي أمس: إن مرسي توفي إثر نوبة قلبية مفاجئة خلال جلسة محاكمته، ولفت المصدر الطبي إلى ان مرسي كان يعاني من ورم حميد، وأّنّه كان يتلقى الرعاية الصحية المستمرة.

ويعدُّ مرسي، أحد أبرز الشخصيات في جماعة الإخوان التي باتت محظورة، وهو معتقل منذ أطاح به الجيش في العام 2013 بعد عام على انتخابه رئيساً لمصر.

ومن المرجح أن تزيد وفاته الرئيس السابق مرسي الضغط الدولي على الحكومة المصرية بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان ولا سيما أوضاع السجون التي تضم آلافا من الإسلاميين والعلمانيين.

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