شركة فيسبوك تعلن عن استعدادها لإطلاق عملتها الرقمية الخاصة "ليبرا"

عملة رقمية جديدة وقيمة مالية افتراضية تضاف إلى قائمة العملات المشفرة (Cryptocurrency) مثل بيتكوين وغيرها. والتي وصل عددها حتى الآن إلى 2238 عملة مختلفة بحسب موقع Coinmarketcap المتخصص بأسعار ومؤشرات العملات الافتراضية المشفرة.

العملة اسمها ليبرا Libra وسوف يطلقها عملاق التواصل الاجتماعي فيسبوك في بداية العام القادم مدعومة باحتياطي من الأصول مثل الودائع المصرفية وأوراق النقد الحكومية قصيرة الأجل تحتفظ بها شبكة من الجهات المؤتمنة ماليا، مما سيعزز ثقة متداوليها واستقرار سعرها.

وسوف يتم تسجيل عمليات التحويل المصرفية عن طريق بنية من سلاسل الكتل "بلوكتشين Blockchain" تعمل فيسبوك على تطويرها خلال الفترة الماضية ليتم تظيفها في إطلاق العملة المشفرة.

What is the Libra Association?



A group of 28 organizations that will govern the new crypto—and manage its underlying reserves. pic.twitter.com/rlMdomYNPV — Quartz (@qz) June 18, 2019

وكانت فيسبوك قد أعلنت أواخر العام الماضي عن إستعدادها لإطلاق عملة افتراضية مشفرة لتسهيل عمليات التداول المالي على تطبيقها "WhatsApp واتساب" المستخدم في إجراء عمليات اتصال رقمية على الهواتف الذكية.

مشروع كاليبرا

وفي بيان رسمي قام فيسبوك بتسمية مجموعة من الشركاء الداعمين لعملته الجيدية "ليبرا" منها ماستركارد وفيزا و باي-بال هولدينغز وأوبر تكنولوجيز. كما أعلن عن إطلاق لمشروع كاليبرا Calibra، وهو تطبيق مصرفي مخصص لتداول عملة فيسبوك المشفرة الجديدة (حافظة نقود رقمية)، وسوف يستعمل ستهيل تداول العملة على منصات تواصل فيسبوك مثل ماسنجر وواتسآب.

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