الأزرق من أجل السودان ... حملة تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي

اجتاح اللون الأزرق وسائل التواصل الاجتماعي تضامنا مع الشعب السوداني، وتخليدا لذكرى الضحايا الذين سقطوا في اليوم الثامن والتاسع والعشرين من شهر رمضان، بعد أن اختار المجلس العسكري اللجوء إلى القوة لفض الاعتصامات في العاصمة الخرطوم.

مطر لوّن العالم

هي حركة بدأت تكريما للشاب الراحل محمد هشام مطر الذي قضى بعد أن أصيب برصاصة في رأسه خلال محاولته إنقاذ إحدى المتظاهرات، يوم اختارت قوات الأمن استخدام القوة والسلاح لفض الاعتصامات. وسرعان ما تحولت إلى حملة تعبر عن جميع الضحايا الذين سقطوا.

لماذا اللون الأزرق ... من هنا بدأت الحكاية

قبل أيام من وفاته، قام مطر بتغيير صورته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي إلى اللون الأزرق. كان هذا اللون مفضلا لديه.

وتحت هاشتاغ #MatarBlue، انطلقت الحملة، عندما قرر أصدقائه تبديل صورهم الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى اللون الأزرق، تخليدا لذكراه. زوبعة وانطلقت، ليتشح العالم بلون السماء.

وقال سعد الأسعد وهو ناشط سوداني يعيش في الخارج"محمد مطر، كان شخصًا محبوبًا للغاية، وكان يؤمن بحق الشعب وثورته".

وغرد محمد عضيبات، قائلا "كان بإمكانه أن يكمل حياته الطبيعية في بريطانيا دون أن يثقل نفسه بهموم بلده، لكنه عاد ليقف بين الجموع، ليكون لسان الحال لوطنه الذي أنهكه الفساد و المفسدون، فالتحية... كل التحية لمحمد مطر، و نحتسبه عند الله شهيداً..".

وسرعان ما اتسعت الرقعة، بعد أن قام عشرات الآلاف من المستخدمين ومن مختلف أنحاء العالم بتغيير صورهم الشخصية أيضا، في إشارة لدعمهم الشعب السوداني وفي محاولة لزيادة الوعي العالمي في ظل قطع الانترنت ومحاولة العسكر التعتيم حول ما يحدث في البلاد.

واحتل هاشتاغ #BlueforSudan العالم.

ولاقت هذه الحملة تجاوبا ودعما دوليا، وشارك عدد من مشاهير العالم في هذه الخطوة من بينهم المغنية الأمريكية ريهانا ولاعب كرة السلة الأمريكي لكرة السلة إينيس كانتور عارضة الأزياء البريطانية ناعومي كامبل والمغنية الأميركية ديمي لوفاتو، وقاموا بتحويل صورهم الشخصية.

ليصبح هاشتاغ #BlueforSudan الأول في جميع مواقع التواصل الاجتماعي في عدد كبير من الدول العربية والإفريقية والغربية، ويعكس وحدة العالم نحو المواطن السوداني في وجه الظلم.

وشارك الكثيرون أيضًا في سلسلة من الأعمال الفنية مستخدمين اللون الأزرق.

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وعزل الجيش الرئيس السوداني عمر حسن البشير البالغ من العمر 75 عاما، بعد احتجاجات امتدت لأسابيع عدة، وبلغت ذروتها بالاعتصام أمام مجمع وزارة الدفاع.

وما زالت الاحتجاجات مستمرة، ويقول قادتها إنها لن تتوقف قبل أن يسلم المجلس العسكري الانتقالي، الذي يدير شؤون البلاد حاليا، السلطة لقيادة مدنية قبل إجراء انتخابات.

وتقول المعارضة إن 118 شخصا قتلوا في أعمال العنف التي وقعت لكن السلطات تقول إن عدد القتلى 62 فحسب.

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