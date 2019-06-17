"فلتر القطة" يحول وزيراً باكستانياً إلى مادة للسخرية على وسائل التواصل

عاكس الحظ أحد السياسيين الباكستانيين أثناء مؤتمر صحفي ليجلب له السخرية والإحراج عوض الانصات والانتباه لفحوى كلامه.

فأثناء البث المباشر على صفحة الوزير المحلي في شمال غرب شوكت يوسف زاي، شوكت يوسفزاي، قام أحد أفراد الفريق الإعلامي بتفعيل "فلتر القطة" بالخطأ، معطياً بذلك الوزير أذنين زهريتين وشارباً بلون زهري.

ولم يكن الوزير وحده ضحية هذا الخطأ بل إن اثنين آخرين جالسين بقربه تحولوا بدورهم لقطط!

ورغم إزالة الفيديو بعد دقائق على انتهاء المؤتمر الصحفي من الصفحة الرسمية لحركة الإنصاف على فيسبوك، وهي الحزب الحاكم في مقاطعة خيبر بختونخوا، إلا أن آلاف الناس شاهدوه وأمطروا وسائل التواصل الاجتماعي بالسخرية، كما بقيت صور من المؤتمر الصحفي صامدة وشاهدة على ما حصل.

"حكومة خيبر بختونخوا في بث مباشر مع "فلتر القطة"

المتابعون أشاروا للخطأ أثناء البث المباشر إلا أن شيئاً لم يتغير حتى انتهى.

الوزير المعني أكد الحادثة وقال إنها حصلت بالخطأ، وإنه لا يجب أخذ كل شيء على محمل الجد، وقال مازحاً أنه لم يكن وحده، بل شاركه مسؤولان آخران اللحظات المحرجة.

الحزب بدوره أكد الحادثة متعهداً بتجنب مثل هذه الأخطاء في المستقبل.

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