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الصين

شاهد: إنقاذ طفلة ذات ثلاث سنوات من الغرق في نهر جنوب غرب الصين

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بقلم:  Euronews 
شاهد: إنقاذ طفلة ذات ثلاث سنوات من الغرق في نهر جنوب غرب الصين
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قام أشخاص وصفوا بالأبطال المجهولين بإنقاذ فتاة صغيرة من الغرق في منطقة تقع جنوب غرب الصين.

وأظهرت لقطات انتشرت لعملية الإنقاذ الطفلة البالغة من العمر ثلاث سنوات وهي تغرق في نهر في مقاطعة غيزو قبل تلقفها من قبل رجل أخرجها من النهر.

بعد ذلك قامت مجموعة من الأشخاص بإجراء عمليات إسعاف أولية للطفلة ومحاولات إنعاش القلب، لتلتقط الطفلة أنفاسها وتستعيد وعيها.

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