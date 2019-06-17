بعد الحظر الأمريكي: مؤسس هواوي يتوقع خسائر بحوالي 30 مليار دولار

صرح مؤسس شركة هواوي، اليوم الاثنين، بأن إيرادات شركة الاتصالات الصينية ستقل بمقدار 30 مليار دولار عما كان متوقعًا على مدار العامين المقبلين، واصفا الشركة بـ "الطائرة التي لحقت بها أضرار بالغة" في مواجهة إجراءات الحكومة الأمريكية ضدها.

وقال الرئيس التنفيذي رن تشنغ في، بمقر الشركة في شن جن الصينية، "لم نكن نعتقد أن تصميم الولايات المتحدة على مهاجمة هواوي سيكون قويًا جدًا وحازمًا".

مضيفا أن هواوي ستخفض طاقتها وتتوقع إيرادات تبلغ حوالي 100 مليار دولار سنويًا للعامين المقبلين، مقارنة بـ 105 مليار دولار في عام 2018، وفي فبراير الماضي، قال إن الشركة كانت تستهدف 125 مليار دولار في عام 2019.

انخفاض المبيعات

وذكرت وكالة بلومبرغ إن شركة هواوي للتكنولوجيا الصينية تستعد لهبوط، يتراوح ما بين 40% و60% من مبيعاتها الدولية من الهواتف الذكية.

وقال تقرير نقلا عن أشخاص على إطلاع على هذا الأمر، إن الشركة تبحث خيارات تشمل سحب الهاتف أونر20، وهو أحدث موديلاتها من الهواتف المحمولة في الخارج.

وذكر التقرير أن الشركة ستبدأ بيع هذا الجهاز في مناطق أوروبية من بينها بريطانيا وفرنسا في 21 يونيو/حزيران، وقال إن المسؤولين التنفيذيين في الشركة سيتابعون عملية بيع الهاتف الجديد، وقد يوقفون شحناته إذا رأوا أن بيعه ضعيف.

وقال التقرير إن مديري التسويق والمبيعات في الشركة يتوقعون بشكل داخلي هبوطا في حجم المبيعات، يتراوح ما بين 40 مليون و60 مليون هاتف محمول هذا العام.

وقالت بلومبرغ إن هواوي تهدف إلى السيطرة على ما يصل إلى نصف سوق الهواتف الذكية بالصين في 2019 من أجل تعويض تراجع المبيعات في الخارج. ولم ترد الشركة على طلب من رويترز للتعليق على ذلك.

ووضعت الحكومة الأمريكية شركة هواوي، أكبر شركة لأجهزة الاتصال في العالم، على قائمة تجارية سوداء في مايو/أيار تحظر على الموردين الأمريكيين إبرام صفقات معها، بسبب ما تصفه واشنطن بمخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وقال رن تشنغ في مؤسس هواوي ورئيسها التنفيذي في ذلك الوقت إن هذه القيود" ربما تبطئ ولكن بشكل طفيف فقط" نمو الشركة.

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