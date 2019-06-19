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باكستان

شاهد: رافعة وطائرة مروحية لنقل أسمن رجل في باكستان

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بقلم:  Euronews  مع رويترز
صورة من الفيديو - نقل الرجل الأكثر وزنا في باكستان
صورة من الفيديو - نقل الرجل الأكثر وزنا في باكستان -
حقوق النشر
رويترز / دنيا
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استخدم فريق تابع للجيش الباكستاني رافعة آلية وطائرة مروحية لنقل من عرّفت عنه وكالات محلية بأنه "أثقل رجل في البلاد" إلى مستشفى في مدينة لاهور.

ويبلغ وزن نور حسن 330 كيلوغراما ويعاني مشاكل صحية تتعلق بوزنه الزائد، وهو يعيش في منزله مستلقيا على فراش كبير، وعدم قدرته على الخروج من باب المنزل دفعت فريق الإنقاذ لفتح ثغرة كبيرة في الجدار الاسمنتي حول الباب لتوسيع الفتحة.

نور قال للصحفيين "أشكر رئيس الجيش من أعماق قلبي. لم أعتقد بأن مروحية للجيش سوف تساعد شخص فقير مثلي" . وبحسب دراسة إحصائية أجريت في عام 2018 في باكستان فإن 29 بالمئة من السكان يعانون من مشكلة الوزن الزائد، وحوالي 51 بالمئة من هؤلاء مصابون بالبدانة.

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منتج شريط الفيديو • Samer Ajouri