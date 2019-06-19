لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox

عاجل

عاجل

العراق

عاجل

الكويت والعراق يدعوان إلى التعامل بحكمة مع أزمات المنطقة لتجنب الصدام

 محادثة
بقلم:  Euronews 
رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي وأمير الكويت صباح الأحمد الصباح
رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي وأمير الكويت صباح الأحمد الصباح -
حقوق النشر
ا ب
حجم النص Aa Aa

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية يوم الأربعاء أن الكويت والعراق حثا على التحلي بالحكمة والعقل في التعامل مع التطورات الأخيرة في منطقة الخليج من أجل تجنب التوتر والصدام.

وقالت الوكالة "أكد الجانبان على أهمية تضافر الجهود لمواجهة التطورات الأخيرة بالدعوة إلى الحكمة والعقل بالتعامل معها بما يحقق للمنطقة النأي بها عن الصدام والتوتر".

وزار أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح العراق يوم الأربعاء لبحث العلاقات الثنائية والتوترات الإقليمية الأخيرة في أعقاب هجمات على ناقلات نفط في الخليج.

اقرأ أيضا على يورونيوز:

الجبير: تقرير الأمم المتحدة بشأن خاشقجي يحوي تناقضات ويشتمل على مزاعم بلا أساس

إيران ترى في تقليص الالتزامات النووية "الحد الأدنى" من الإجراءات