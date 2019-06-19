أمير الكويت يزور العراق وسط التوتر المتصاعد بالخليج

وصل أمير الكويت صباح الأحمد الصباح يوم الأربعاء إلى العراق في زيارة رسمية يتوقع أن يبحث خلالها التوترات المتصاعدة في المنطقة بعد هجمات على ناقلات نفط قرب مضيق هرمز.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن الرئيس العراقي ووزير النفط ومسؤولين كبارا آخرين التقوا أمير الكويت وسيبحثون العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية والدولية.

وينقل البلدان العضوان في منظمة أوبك معظم النفط الخام عبر مضيق هرمز الذي يمر خلاله خمس النفط العالمي تقريبا وتعرضت ست ناقلات لهجمات بالقرب منه خلال الشهر الأخير.

وتتهم الولايات المتحدة والسعودية إيران بالمسؤولية عن الهجمات، وهو ما تنفيه طهران. ووصفت الكويت الهجمات على الناقلات بأنها تهديد للسلم والأمن الدوليين، دون أن تلقي باللوم على أحد.

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