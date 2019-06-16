مسؤولة كبيرة بالاتحاد الأوروبي تؤكد الدعم للاتفاق النووي المبرم بين القوى العالمية وإيران

أكدت الدبلوماسية الكبيرة بالاتحاد الأوروبي هيلجا شميد دعم الاتحاد للاتفاق النووي المبرم بين القوى العالمية وإيران، بما في ذلك استخدام نظام مدفوعات جديد للتجارة القائمة على المقايضة يهدف إلى الالتفاف على العقوبات الأمريكية.

وزارت شميد الأمين العام لخدمة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي طهران الأسبوع الماضي. وكانت قد ساعدت في التفاوض للتوصل إلى الاتفاق النووي في 2015.

وقالت الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي، إن شميد كررت في طهران التزام الاتحاد بالاتفاق الذي "يحقق هدفه الأساسي، لضمان عدم امتلاك إيران المواد أو‭‭‭ ‬‬‬المعدات اللازمة للحصول على سلاح نووي".

هذا وناقشت شميد أيضا "جهود الاتحاد الأوروبي، للعمل على مواصلة التجارة المشروعة مع إيران"، بما في ذلك ا"لعمل لتفعيل‭‭‭ ‬‬‬ قناة المدفوعات إنستكس التي أسستها فرنسا وبريطانيا وألمانيا لتسهيل التجارة غير الدولارية".

وتحيط الشكوك بالاتفاق، منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انسحاب بلاده منه العام الماضي وتشديد العقوبات على طهران.

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