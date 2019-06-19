شاهد: حالة من الهلع الشديد تصيب ركاب طائرة جراء مطبات هوائية

حالة من الهلع الشديد أخرجت ركاب طائرة كانت تقوم برحلة من بريشتينا في كوسوفو إلى سويسرا عن طورهم، سببتها مطبات هوائية كانت عاتية كما يبدو في مقطع الفيديو.

المقطع صورته إحدى الراكبات بهاتفها المحمول أثناء اهتزاز الطائرة التابعة للخطوط الجوية البلغارية ALK جراء المطبات الهوائية قبل هبوطها بحوالي عشرين دقيقة في مطار مدينة بازل، وبدا الناس في الفيديو وهم يصرخون بذعر شديد، وكان منهم من يتلو الصلاة بصوت مرتفع ومنهم من أجهش بالبكاء أيضا.

موظفو الطوارئ والمسعفون انتظروا الركاب عند مدرج الهبوط وقاموا بتقديم المساعدة، وقال متحدث باسم مطار بازل إن الحادثة أدت إلى إصابة عشرة أشخاص، منهم إحدى المضيفات التي قال أحد شهود العيان إنها ارتطمت بشدة بسقف الطائرة.

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