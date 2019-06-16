شاهد.. انفجار إطارات طائرة وخروجها عن مسارها

قالت مصادر مسؤولة في مدينة نيوارك الأمريكية إن طائرة انفجرت إطاراتها خلال هبوطها.

وبحسب "يونايتد إيرلاينز" فإن الرحلة 627 التي انطلقت من دنفر، وكان من المقرر أن تهبط في "مطار نيوارك ليبرتي الدولي" وعلى متنها 166 راكبا، انفجرت إطاراتها، وهو ما أعاق عملية الهبوط وخروج الطائرة عن مسارها.

كارولين كرادوك صاحبة الفيديو

وبحسب شرطة الطيران فإن الحادث أدى إلى إصابات طفيفة فقط عند بعض الركاب، الذين رفضوا تلقي العلاج.

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وأعلن المطار استئناف رحلاته الجوية بعد حوالي ساعتين من الحادث، مضيفا أن بعض الرحلات قد تتأخر عن وقتها، بعد طلب "المجلس الوطني لسلامة" النقل من المطار إبقاء الطائرة في مكانها لفتح تحقيق في أسباب الحادث.