الحوثيون يقولون إنهم قصفوا محطة كهرباء في جازان بالسعودية بصاروخ كروز

قصف الحوثيون يوم الأربعاء محطة كهرباء في جازان بالمملكة العربية السعودية بصاروخ كروز، بحسب ما جاء في رويترز.

ونقلت قناة المسيرة التلفزيونية عن الحوثيين في اليمن قولهم يوم الأربعاء إنهم قصفوا محطة كهرباء في مدينة الشقيق بمحافظة جازان.

ولم يرد على الفور أي تأكيد من السلطات السعودية.

وكثف الحوثيون الذين أطاحوا بالحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة من السعودية في العاصمة اليمنية صنعاء أواخر عام 2014 هجماتهم بالصواريخ والطائرات المسيرة على مدن سعودية في الأسبوعين الأخيرين.

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