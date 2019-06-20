لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox

عاجل

عاجل

كولومبيا

شاهد: طفلة في العاشرة من العمر تتمكن من تسلق أحد أشهر القمم الصخرية صعوبة

 محادثة
بقلم:  Euronews 
سيلا
سيلا
حجم النص Aa Aa

تمكنت الطفلة سيلا شينيتر البالغة من العمر 10 سنوات من تسلق من تسلق جرف إل كابيتان الصخري في منتزه يوسميتي الوطني بولاية كاليفورنيا الامريكية والذي يعد أحد أشهر القمم صعوبة في التسلق.

وبمساعدة والدها وصديق العائلة، قضى الثلاثة خمسة أيام للوصول إلى القمة التي تبلغ ارتفاعها نحو 3000 الاف قدم.

ومن جانبها احتفلت سيلا بإنجازها عبر تناول البيتزا، وظهرت في مقطع فيديو عند وصولها إلى القمة وهي تقول "لا استطيع حتى الان تصديق ما تمكنت من تحقيقه".

للمزيد على يورونيوز:

إمارة رأس الخيمة تدخل موسوعة "غينيس"بأطول مسار انزلاقي في العالم