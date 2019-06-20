شاهد: طفلة في العاشرة من العمر تتمكن من تسلق أحد أشهر القمم الصخرية صعوبة

تمكنت الطفلة سيلا شينيتر البالغة من العمر 10 سنوات من تسلق من تسلق جرف إل كابيتان الصخري في منتزه يوسميتي الوطني بولاية كاليفورنيا الامريكية والذي يعد أحد أشهر القمم صعوبة في التسلق.

وبمساعدة والدها وصديق العائلة، قضى الثلاثة خمسة أيام للوصول إلى القمة التي تبلغ ارتفاعها نحو 3000 الاف قدم.

ومن جانبها احتفلت سيلا بإنجازها عبر تناول البيتزا، وظهرت في مقطع فيديو عند وصولها إلى القمة وهي تقول "لا استطيع حتى الان تصديق ما تمكنت من تحقيقه".

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