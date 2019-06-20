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إسرائيل

فيديو: إسرائيل تتحضر عسكريا.. ونتنياهو يبرق لإيران وحزب الله.. لا تحاولوا اختبارنا

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بقلم:  Euronews  مع أسوشيتد برس
طائرة مقاتلة إسرائيلية تستعد للإقلاع في تدريبات عسكرية
طائرة مقاتلة إسرائيلية تستعد للإقلاع في تدريبات عسكرية -
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AP
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شهدت الأيام الأربعة الماضية أكبر تدريبات عسكرية يجريها الجيش الإسرائيلي منذ سنوات، شارك فيها سلاح البحرية والجوية ووحدات المشاة، في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر مع إيران و تخوّف من تحركات عسكرية لحزب الله الموالية لطهران وتهديدها شمال إسرائيل.

تخلل التدريبات استعراض لطائرات هجومية من دون طيار وعمليات عسكرية تقوم بها اسرائيل للمرة الأولى بمشاركة المقاتلة F-35 "الشبح" الأمريكية، التي تصنفها الولايات المتحدة على أنها الأولى والأقوى في العالم.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال قبل بدء التدريبات إنه معجب بجاهزية القوات ومدى تطورها، وبروح القتال لدى الجنود والقادة. كما أبدى إعجابه بـ "القدرة التدميرية" للجيش الإسرائيلي حسب تعبيره.

نتنياهو أضاف: "أشعر ببوادر تهديد من جيراننا في الشمال والجنوب والشرق، أقول لأعدائنا إن الجيش الإسرائيلي لديه قدرة عالية على التدمير، لا تختبرونا".

وتشهد المنطقة تصعيدا في حدة التوتر بين أطراف عدة وخاصة بعد هجوم استهدف ناقلتي نفط قرب مضيق هرمز الاستراتيجي الأسبوع الماضي والذي وجهت واشنطن أصابع الاتهام فيه إلى إيران.

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