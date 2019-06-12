"باي باي أفيخاي" ينتشر في مصر رداً على أدرعي وكلامه لمحمد صلاح

نشر مغردون مصريون اليوم صوراً على تويتر تشير إلى أن حساب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على تويتر، قد تمّ حظره، ولكن لم تصدر أية تصريحات رسمية بهذا الشأن حتى الساعة.

وليس من المعروف بعد إذا ما كان المستخدمون قد حظروا حساب أدرعي على تويتر، أم أنه حظر في مصر بشكل عام. بأي حال، حاولنا في يورونيوز الاطلاع على الحساب على المنصة المذكورة، وهو لا يزال موجوداً.

وأطلق مغردون هاشتاغ #باي_باي_أفيخاي، والذي جاء بعد سلسة من التغريدات التي أعقبت تعليق أدرعي على صورة اللاعب المصري محمد صلاح خلال قضاء إجازته بمدينة الغردقة.

وكان أفيخاي أدرعي قد كتب عبر صفحته على فيسبوك: "وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا… لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ".

وتابع المتحدث المثير للجدل قائلاً "صيد الأسماك في قطاع غزّة هو أحد أهم المجالات الاقتصاديّة الّتي يعتمد عليها الصّيادون للرّزق، وأيّ سمك في العالم أطيب من سمك غزّة؟"

ثم أضاف "لكن للأسف وبسبب مواصلة إطلاق البالونات الحارقة من غزة اضطرت إسرائيل لتقليص مسافة الصيد".

وختم أدرعي منشوره برسالة إلى نجم نادي ليفربول ومنتخب مصر قائلا: "محمد صلاح.. علِّم قادة الإرهاب فوائد السّمك يا فخر العرب".

وسرعان ما شنّ نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هجوما حادا على أفيخاي، وأشار أغلبهم إلى أن الممارسات التي تقوم بها إسرائيل تجاه سكان غزة هي "إرهاب" في حد ذاتها.

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