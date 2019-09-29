لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox
عاجل

فرنسا

شاهد: "سبايدرمان الفرنسي" يتسلق ناطحة سحاب في فرانكفورت

 محادثة
بقلم:  Besan Zarzar 
شاهد: "سبايدرمان الفرنسي" يتسلق ناطحة سحاب في فرانكفورت
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

يجد هذا المتسلق الذي يناهز عمره 57 عاماً متعة حقيقية وإثارة كبيرة على حد قوله بتسلق الأبنية العالية. حيث تسلق آليان روبرت والمعروف أيضاً باسم "سبايدرمان الفرنسي" يوم السبت مبنى شاهقاً في قلب العاصمة الألمانية المالية فرانكفورت.

واستغرق روبرت 20 دقيقية فقط لتسلق مبنى سكايبر الشاهق الذي يبلغ طوله 153 متراً. إلا أن فرحته بإنجازه هذا لم تكتمل فمالبث أن نزل من المبنى حتى استقبلته شرطة فرانكفورت بالأصفاد ورافقته إلى سيارتها، ليتم إلقاء القبض عليه بتهمة تسلق البناء دون الحصول على تصريح وعدم الالتزام بقواعد السلامة.

ويواجه حالياً غرامة مالية إلا أنه وفي تصريح له يقول:"لا أعلم كيف يمكن لهؤلاء الأشخاص الذين يعيشون في المدينة القيام بأعمال مملة من وراء الحواسيب" و يضيف:" عندما يراني هؤلاء كالطير الحر أضفي جواً مرحاً وحماساً كبيراً."وفي سؤاله عن صعوبة التسلق في عمره يجيب:" الأمر ليس معقداً لكنه متعب قليلاً، ولازلت أخطط للاستمرار بالتسلق لـ15 سنة أخرى إن استطعت."

يذكر أن روبرت قد تسلق العديد المباني الشاهقة حول العالم، وغالباً ما يقوم بهذا دون الحصول على إذن مسبق أو تصريح.

للمزيد على يورونيوز:

شاهد: بدون حبال ولا أدنى شروط السلامة متسلق سويسري يبلغ قمة جبال الألب

شاهد: بولندي يتسلق برج فندق بوارسو بسرعة 12 ثانية ويسبق سرعة المصعد

وزير فرنسي سابق يطلق موجة سخرية بعد أن نشر صورة تسلق جبل بشكل "مفبرك"