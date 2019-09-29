شاهد: "سبايدرمان الفرنسي" يتسلق ناطحة سحاب في فرانكفورت

يجد هذا المتسلق الذي يناهز عمره 57 عاماً متعة حقيقية وإثارة كبيرة على حد قوله بتسلق الأبنية العالية. حيث تسلق آليان روبرت والمعروف أيضاً باسم "سبايدرمان الفرنسي" يوم السبت مبنى شاهقاً في قلب العاصمة الألمانية المالية فرانكفورت.

واستغرق روبرت 20 دقيقية فقط لتسلق مبنى سكايبر الشاهق الذي يبلغ طوله 153 متراً. إلا أن فرحته بإنجازه هذا لم تكتمل فمالبث أن نزل من المبنى حتى استقبلته شرطة فرانكفورت بالأصفاد ورافقته إلى سيارتها، ليتم إلقاء القبض عليه بتهمة تسلق البناء دون الحصول على تصريح وعدم الالتزام بقواعد السلامة.

ويواجه حالياً غرامة مالية إلا أنه وفي تصريح له يقول:"لا أعلم كيف يمكن لهؤلاء الأشخاص الذين يعيشون في المدينة القيام بأعمال مملة من وراء الحواسيب" و يضيف:" عندما يراني هؤلاء كالطير الحر أضفي جواً مرحاً وحماساً كبيراً."وفي سؤاله عن صعوبة التسلق في عمره يجيب:" الأمر ليس معقداً لكنه متعب قليلاً، ولازلت أخطط للاستمرار بالتسلق لـ15 سنة أخرى إن استطعت."

يذكر أن روبرت قد تسلق العديد المباني الشاهقة حول العالم، وغالباً ما يقوم بهذا دون الحصول على إذن مسبق أو تصريح.

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