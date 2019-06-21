ملك مزمار القربة الغاليسية كارلوس نونيز يطرب جمهور مهرجان فاس الموسيقي

افتتحت في فاس الجمعة 14 حزيران يونيو فعاليات مهرجان فاس الموسيقي تحت شعار "فاس ، ملتقى الحضارات"، المهرجان المخصص للموسيقى الروحية والذي يكرس التقاليد الصوفية من حول العالم.

وشهدت إحدى ليالي المدينة وهو البرنامج الفني للمهرجان، أمسية للموسيقي الإسباني كارلوس نونيز الذي يعتبر أحد ملوك العزف على القربة الغاليسية، الذي استطاع تقديم معزوفات استوحت المغرب وتقاليده.

الفنان الذي يعتبر أحد أهم عازفي القربة والفلوت، يعيد اكتشاف ثراء الهوية الموسيقية لبلاده عبر موسيقى الفلامنكو، والأغاني القديمة الغاليسية والأندلسية.

يذكر أن الأمم المتحدة صنفت مهرجان فاس عام 2001 كحدث يسهم بشكل كبير في حوار الثقافات والحضارات بجمعه نحو فنانين وموسيقيين من أكثر من 30 دولة حول العالم.

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