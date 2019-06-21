شركات طيران تتجنب التحليق في المجال الجوي الإيراني

أصدرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية أمراً طارئاً يحظر على شركات الطيران الأمريكية التحليق في مجال جوي تسيطر عليه إيران فوق مضيق هرمز وخليج عمان وسط تزايد التوترات.

وجاء القرار بعد أن قالت شركة الخطوط الجوية المتحدة (يونايتد إيرلاينز) إنها علقت رحلاتها من الولايات المتحدة إلى مومباي الهندية، عقب مراجعة تتعلق بالسلامة بعدما أسقطت إيران طائرة استطلاع أمريكية مسيرة من على ارتفاع كبير.

وإسقاط الطائرة غير المسلحة وهي من طراز غلوبال هوك، التي تستطيع التحليق على ارتفاع يصل إلي 18300 متر، هو الأحدث في سلسلة من الحوادث في منطقة الخليج، الشريان الحيوي لإمدادات النفط العالمية، شملت هجمات على ست ناقلات نفط.

وفي منشور منفصل لشركات الطيران قالت الإدارة إن تطبيقات تتبع مسارات الرحلات الجوية تظهر أن أقرب طائرة مدنية كانت في نطاق حوالي 45 ميلاً بحرياً من الطائرة المسيرة التي أسقطها صاروخ سطح/جو إيراني.

وقالت "كان هناك العديد من الطائرات المدنية العاملة بالمنطقة وقت عملية الاعتراض".

وأضافت أنها لا تزال قلقة من تصاعد التوتر ومن النشاط العسكري على مقربة شديدة من مسارات طائرات مدنية ومن استعداد إيران لاستخدام صواريخ طويلة المدى في المجال الجوي الدولي دون سابق إنذار أو دون التحذير بوقت كاف.

وفي يوليو تموز 2014، أُسقطت الرحلة إم.إتش17 التابعة للخطوط الجوية الماليزية بصاروخ فوق أوكرانيا مما أدى إلى مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 298، الأمر الذي دفع شركات الطيران لاتخاذ المزيد من التحركات لكشف أي تهديدات لطائراتها.

ولا ينطبق الحظر الأمريكي على شركات طيران من دول أخرى، لكن شركة أو.بي.إس غروب التي تقدم لشركات الطيران إرشادات تتعلق بالسلامة، قالت إن شركات طيران عالمية ستأخذ هذا الحظر في الحسبان.

وقالت المجموعة "منذ حادثة الرحلة إم.إتش17، تعتمد كل الدول على نصائح من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا لتسليط الضوء على مخاطر المجال الجوي... إن خطر إسقاط طائرة مدنية في جنوب إيران خطر حقيقي".

وأظهر موقع تتبع الرحلات (فلايت رادار 24) أن رحلات شركة الخطوط الجوية القطرية وشركة الاتحاد للطيران الإماراتية في المنطقة محظورة للشركات الأمريكية في الساعة 0640 بتوقيت جرينتش اليوم الجمعة. ولم ترد الشركتان بعد على طلب للتعقيب خارج ساعات العمل المعتادة.

الخطوط الجوية البريطانية

أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية اليوم الجمعة أنها ستلتزم بتوجيهات إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية وستتفادى أجزاء من المجال الجوي الإيراني على أن تواصل رحلاتها العمل عن طريق مسارات بديلة.

وقالت متحدثة باسم شركة آي.إيه.جيه المالكة للخطوط الجوية البريطانية "فريقنا للأمن والسلامة على تواصل مستمر مع السلطات في أنحاء العالم في إطار تقييم شامل للمخاطر بشأن جميع المسارات التي نعمل بها".

لوفتهانزا الألمانية

هذا وقالت شركة لوفتهانزا أكبر شركات الطيران الألمانية اليوم الجمعة إن طائراتها توقفت عن التحليق فوق أجزاء من إيران.

وقال متحدث باسم لوفتهانزا إن طائرات الشركة تتفادى مضيق هرمز منذ يوم 20 يونيو حزيران. وأضاف دون الخوض في تفاصيل أن لوفتهانزا مدت الحظر فوق إيران اليوم الجمعة.

كيه.إل.إم الهولندية تتفادى أجزاء من المجال الجوي الإيراني

في السياق، قال متحدث باسم شركة كيه.إل.إم الهولندية للطيران التابعة لإير فرانس اليوم الجمعة إن الشركة تتفادى الطيران فوق أجزاء من إيران مؤكدا بذلك التقرير الذي نشرته شبكة إن.أو.إس الهولندية العامة.

ولم يذكر المتحدث المزيد من التفاصيل.

وقال التقرير الذي نشرته الشبكة إن الشركة قررت تغيير مسار رحلات في أعقاب قرار اتخذته إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية ليلة أمس بحظر تحليق الشركات الأمريكية في المجال الجوي الذي تسيطر عليه إيران فوق منطقة مضيق هرمز وخليج عُمان.

الخطوط الجوية الماليزية: نتجنب المجال الجوي الإيراني

ذكرت الخطوط الجوية الماليزية، اليوم، الجمعة، أنها تتجنب المجال الجوي الذي كانت تستخدمه سابقا في رحلات جوية بين كوالالمبور ولندن وجدة والمدينة المنورة.

وقالت الشركة "نراقب عن كثب الموقف ونسترشد بتقييمات مختلفة بما في ذلك التقارير الأمنية وإشعارات الطيارين التي تقدمها سلطات مراقبة المجال الجوي"، بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.

ثلاث شركات أمريكية أخرى

قالت شركة يونايتد إيرلاينز يوم أمس الخميس، إنها علقت رحلاتها إلى الهند عبر المجال الجوي الإيراني بعد "مراجعة شاملة للسلامة والأمان" ولكنها لم تحدد إلى متى سيستمر التعليق.

وذكر متحدث باسم الشركة أن المسافرين الذين يسافرون من مومباي إلى مطار نيوارك سينتقلون إلى رحلات بديلة للعودة إلى الولايات المتحدة. وأضاف المتحدث "نواصل بحث كل الخيارات والتواصل‭‭‭ ‬‬‬عن كثب مع كل الحكومات المعنية من أجل تقديم أفضل تجربة سفر لركابنا في ظل هذه الظروف".

وأمس الخميس قالت شركتا طيران أمريكيتان أخريان هما الخطوط الجوية الأمريكية (أمريكان إيرلاينز) ودلتا إير لاينز إن طائراتهما لا تحلق فوق إيران.

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