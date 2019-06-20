إيران تقول إنها أسقطت طائرة "تجسس" أمريكية وواشنطن تنفي

قالت وكالة سباه نيوز، الذراع الإعلامي للحرس الثوري الإيراني، يوم الخميس إن الحرس الثوري أسقط طائرة "تجسس" أمريكية مسيرة في إقليم هرمزجان بجنوب البلاد.

وجاء في التقرير "أُسقطت حين دخلت المجال الجوي الإيراني قرب منطقة كوه مبارك بالجنوب".

من جهته نفى الجيش الأمريكي وجود أي طائرة أمريكية تعمل فوق المجال الجوي الإيراني أمس الأربعاء.

وقال الكابتن بيل أوربان المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية قبل قليل من منتصف ليل الأربعاء "لم تكن هناك أي طائرة أمريكية تعمل في المجال الجوي الإيراني اليوم".

وأحجم أوربان عن التعليق بأكثر من هذا.

كان الجيش الأمريكي قد أكد منذ أيام محاولة من جانب إيران لإسقاط طائرة أمريكية مسيرة الأسبوع الماضي كما أكد إسقاط واحدة في السادس من يونيو حزيران من قبل جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن.

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