شاهد: لحظة إسقاط إيران طائرة المراقبة الأمريكية

نشر الجيش الإيراني فيديو يظهر لحظة إسقاطه لطائرة المراقبة الأمريكية المسيرة بصاروخ سطح/ جو أمس الخميس في أول هجوم إيراني مباشر من نوعه على الجيش الأمريكي.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه طهران إسقاط الطائرة بمجالها الجوي، قال الجيش الأمريكي إن استهداف الطائرة تم في المياه الدولية بمضيق هرمز ووصف الواقعة "بالهجوم غير المبرر".

ونشر رئيس القيادة المركزية الأمريكية جوزيف غاستيلا خريطة على موقع تويتر توضح مسار الطائرة من وجهة النظر الأمريكية التي تؤكد على عدم خرق الطائرة للمجال الجوي الإيراني.

في الوقت ذاته قال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف إن الطائرة "أقلعت من الإمارات دخلت المجال الجوي الإيراني".

وتأتي الواقعة لتمثل ذروة التوتر بين واشنطن وطهران منذ الانسحاب الأحادي الأمريكي من الاتفاق النووي الشامل العام الماضي وفرضها لعقوبات اقتصادية على إيران، بالإضافة إلى اتهام طهران بالضلوع في الهجمات على ناقلات نفط في خليج عمان الأسبوع الماضي.

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