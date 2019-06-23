شاهد: لاعب فرنسي يسجل هدفا خرافيا في الوقت بدل الضائع

أحزر لاعب الوسط الفرنسي هيرولد غولون (31 عاماً)، المحترف في صفوف نادي باهانغ الماليزي، هدفاً خرافياً، من ضربة حرة في آخر دقائق مباراة جرت يوم أمس، السبت، ضمن منافسات كأس ماليزيا. وكانت النتيجة في الدقيقة 92 تشير إلى تقدم نادي باهانغ على بيراك بنتيجة هدفين لهدف، في مواجهة ضمن الدور نصف النهائي، قبل أن يسدد غولون تسديدة غريبة عجيبة، من منطقة لعب فريقه، أي تقريباً من مسافة تفوق ستين متراً، استقرّت في شباك حارس مرمى نادي بيراك. وبذلك أنهى غولون المباراة بتقدم فريقه بثلاثة أهداف لهدف على بيراك، مسجلاً في الوقت عينه أحد أغرب الأهداف لهذا العام في كرة القدم الماليزية والعالمية.