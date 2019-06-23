جنرال إيراني يحذر من وقوع صراع في منطقة الخليج

نقلت وكالة أنباء فارس عن قائد كبير بالجيش الإيراني قوله يوم الأحد إن أي صراع في منطقة الخليج قد يخرج عن نطاق السيطرة.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال يوم الجمعة إنه ألغى ضربة عسكرية للرد على إسقاط إيران لطائرة مسيرة لأن ذلك كان من الممكن أن يسفر عن سقوط 150 قتيلا وأشار إلى أنه مستعدة لإجراء محادثات مع طهران.

وقالت إيران يوم السبت إنها سترد بحزم على أي تهديد لها.

ونسبت الوكالة إلى الميجر جنرال غلام علي رشيد قوله "إذا اندلع صراع في المنطقة فلن تتمكن أي دولة من التحكم في نطاقه وتوقيته.

"على الحكومة الأمريكية التصرف بمسؤولية لحماية أرواح القوات الأمريكية بتفادي سوء التصرف في المنطقة".

الموت لأمريكا

في سياق متصل، هتف نواب إيرانيون "الموت لأمريكا" خلال جلسة برلمانية اليوم الأحد بعد أن قال نائب بارز إن الولايات المتحدة هي "الإرهابية الحقيقية في العالم" وسط تصاعد للتوتر مع واشنطن عقب إسقاط طهران لطائرة أمريكية مسيرة.

وقال مسعود بزشكيان نائب رئيس البرلمان في بداية الجلسة التي بثتها الإذاعة الرسمية على الهواء "أمريكا هي الإرهابية الحقيقية في العالم من خلال نشر الفوضى في الدول وتزويد جماعات إرهابية بأسلحة متطورة بما يتسبب في انعدام الأمن وما زالت تقول ’تعالوا لنتفاوض’".

وهتف كثير من النواب بعد ذلك "الموت لأمريكا".

وجاءت تلك الهتافات، التي كثيرا ما تكررت منذ الثورة الإسلامية في 1979 والتي أطاحت بالشاه المدعوم من الولايات المتحدة، بعد أسابيع من قول ترامب في مقابلة مع محطة تلفزيونية أمريكية "إنهم (الإيرانيون) لم يصرخوا ’الموت لأمريكا’ مؤخرا".

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