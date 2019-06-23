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الولايات المتحدة الأمريكية

بومبيو: أمريكا مستعدة للتفاوض مع إيران دون شروط مسبقة "وهم يعرفون أين يجدوننا"

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بقلم:  Euronews  مع رويترز
وزير الخارجية الأمريكي بومبيو
وزير الخارجية الأمريكي بومبيو -
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رويترز
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأحد أنه سيتوجه إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة لإجراء محادثات وكرر عرضه للتفاوض مع إيران "دون شروط مسبقة" لخفض التوتر بالمنطقة.

وأبلغ بومبيو الصحفيين قبل صعوده الطائرة "نحن مستعدون للتفاوض دون شروط مسبقة. هم يعرفون أين يجدوننا".

ومضى يقول "أنا واثق من أنه في اللحظة التي يكونون فيها مستعدين للتواصل معنا سنكون قادرين على بدء هذه المناقشات."

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