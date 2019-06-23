ترامب يقول إنه لم "يلغ" الضربة العسكرية ضد إيران بل أوقفها فقط

أثارت تغريدة نشرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر حسابه على تويتر، اليوم، الأحد، ردود فعل ساخرة وكثيرة في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أن ترامب "لا يعرف حقاً ماذا يقول".

وفي التفاصيل كتب ترامب قائلاً "لم "ألغِ" (أو أتراجع) الضربات ضدّ إيران أبداً، كما يقول الناس، أوقفتها فقط عن المضي قدماً هذه المرّة". والحال أنّ البعض رأى في "إيقاف تنفيذ الضربات" العسكرية "إلغاء".

وربما لهذا السبب تحديداً أراد ترامب توضيح قراره، لكن يبدو أن محاولته باءت بالفشل. ذلك أن بعض المغردين أجابوا على ترامب قائلين "إيقاف الضربات عن المضي قدماً يعني التراجع عنها!".

وقال أحد المغردين متوجهاً إلى ترامب بالكلام "يوم أمس قلت إنك "أوقفت" الضربات. وهذا يعني أن العملية كانت قد "بدأت". هذا استنتاج فيزيائي" بينما سأله آخر "أليس (الإيقاف) مثل (التراجع)؟"

وعلّق مغرد آخر ساخراً "لم أغيّر رأيي، قررت فقط ألا أقوم بذلك. حسناً حسناً..."