تعيين وزراء الدفاع والداخلية والعدل في العراق بعد موافقة البرلمان

وافق البرلمان العراقي على تعيين ثلاثة وزراء آخرين رشحهم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ومن بينهم وزيرا الدفاع والداخلية، وفق ما افاد بذلك نواب عراقيون.

وأقر البرلمان تعيين نجاح الشمري وزيرا للدفاع وياسين الياسري وزيرا للداخلية وفاروق أمين وزيرا للعدل، إلا أن الحقيبة الوحيدة المتبقية وهي وزارة التعليم، لم تحظ بعدد كاف من الأصوات داخل البرلمان، حتى تمنح لصاحبها.

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