فلسطينيون يحرقون صور ترامب في مظاهرات ضد "صفقة القرن"

أحرق فلسطينيون رسوما تصور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مظاهرات في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة يوم الاثنين احتجاجا على خطط تقودها الولايات المتحدة لعقد مؤتمر حول الاقتصاد الفلسطيني تستضيفه البحرين.

وقالت مجموعات أعمال فلسطينية كثيرة إنها ستقاطع المؤتمر المقرر يومي 25 و26 يونيو حزيران والذي يوصف بأنه جزء من خطة السلام المنتظرة منذ فترة طويلة والتي يقودها جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره.

ورددت حشود المتظاهرين في قطاع غزة الذي تديره حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "فلتسقط البحرين، فليسقط ترامب، فليسقط مؤتمر المنامة".

وأحرق البعض رسومات كبيرة تصور ترامب كتبت عليها عبارة "صفقة الشيطان".

وتتهم القيادات في الضفة والقطاع واشنطن بالانحياز إلى إسرائيل واجتمعوا على رفض تركيز المؤتمر على شؤون الاقتصاد بدلا من تطلعات الفلسطينيين لإقامة دولة مستقلة.

وقال كوشنرإن الخطة ستوفر الملايين من فرص العمل وستقلص معدل الفقر بين الفلسطينيين إلى النصف وستضاعف الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني.

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وفي مدينة رام الله بالضفة الغربية، قام المئات بمسيرات عبر الساحات الرئيسية رافعين لافتات مؤيدة للرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأحرق المحتجون هناك صورا لترامب وعاهل البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة.

وتمثل المظاهرات لحظة وحدة سياسية ضد مؤتمر البحرين رغم الخلاف السياسي المستمر منذ 12 عاما بين حركتي فتح وحماس.

* "زفاف بدون العروس"

قالت محتجة تدعى سهام في مدينة غزة "مؤتمر المنامة مسرحية كوميدية، حفل زفاف بدون العروس".

وستشارك في مؤتمر البحرين دول خليجية عربية إلى جانب مصر والأردن. ومن المتوقع أن ترسل إسرائيل وفدا من رجال الأعمال لكنها لن ترسل مسؤولين حكوميين.

وقال محتج يدعى محمود برهوش (25 عاما) إنه لا يعرف هل يضحك أم يبكي على مشاركة دول عربية في المؤتمر وهو ما وصفه "بالخيانة".

وأضاف خلال احتجاج رام الله "يكفيكم ارتماء في أحضان ترامب وأحضان (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو".

وانتقد متظاهرون آخرون رجل الأعمال الفلسطيني الوحيد الذي قيل إن من المتوقع أن يشارك في مؤتمر البحرين وهو أشرف الجعبري. وقال مسؤول أمريكي لرويترز إن من المنتظر حضور ما لا يقل عن 15 فلسطينيا.

وقالت ميسون القدومي، وهي ناشطة من رام الله تنتمي لحركة فتح وتبلغ من العمر 32 عاما، "من يقبل على نفسه المشاركة في هذا المؤتمر ليس فلسطينيا وغير مرحب به في فلسطين ويجب أن يكون هناك قرارات وإجراءات ضد من يشارك في هذا المؤتمر".

وجدد قادة فلسطينيون الدعوة يوم الاثنين لمقاطعة المؤتمر.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية للصحفيين قبل اجتماع للحكومة "المشروع الاقتصادي الأمريكي وورشته في المنامة تبييض للاستيطان وإضفاء للشرعية على الاحتلال".

وفي غزة قال المتحدث باسم حماس حازم قاسم إن الفلسطينيين "لن يبيعوا حقوقهم بكل أموال الدنيا".