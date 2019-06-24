لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox

عاجل

عاجل

إسبانيا

إطلاق نار على مسجد في مدينة سبتة والشرطة تبحث عن المعتدين

 محادثة
بقلم:  Euronews 
إطلاق نار على مسجد في مدينة سبتة والشرطة تبحث عن المعتدين
حقوق النشر
يورونيوز
حجم النص Aa Aa

تبحث الشرطة عن مسلح أطلق النار على مسجد في سبتة الإسبانية، على الساحل الشمالي للمغرب. وبحسب ما تقوله "إفي"، وكالة الأنباء الإسبانية، لم يصب أحد أو يُجرح في الهجوم الذي وقع فجر اليوم، بينما كان بعض المصلين يصلون في الداخل.

ولم يعرف حتى الساعة الدافع وراء إطلاق النار ولكن وكالة الصحافة الفرنسية قالت إن مسلحين ملثمين أطلقا النار على مسجد مولاي المهدي في سبتة فجر اليوم.

ويعتبر المسجد من أهم المعالم الدينية في سبتة التي تسكن فيها جاليات مسلمة كبيرة تقدر بثلث سكان المدينة، وتم الاحتفال ببداية شهر رمضان في المسجد لعدة سنوات.

وصرّح متحدث باسم الشرطة أن آثار ثلاث رصاصات واضحة في أحد جدران المسجد.

وقال شهود لوكالة الصحافة إن إن فرداً على دراجة نارية أطلق الرصاص في حوالي الساعة الثالثة والنصف بعد منتصف الليل النار على المسجد، قبل أن يهرب وفق المصدر نفسه.

تم بناء مسجد مولاي المهدي في عهد الديكتاتور فرانكو في امتنانه للقوات المسلمة التي قاتلت من أجل إسبانيا.