إطلاق نار على مسجد في مدينة سبتة والشرطة تبحث عن المعتدين

تبحث الشرطة عن مسلح أطلق النار على مسجد في سبتة الإسبانية، على الساحل الشمالي للمغرب. وبحسب ما تقوله "إفي"، وكالة الأنباء الإسبانية، لم يصب أحد أو يُجرح في الهجوم الذي وقع فجر اليوم، بينما كان بعض المصلين يصلون في الداخل.

ولم يعرف حتى الساعة الدافع وراء إطلاق النار ولكن وكالة الصحافة الفرنسية قالت إن مسلحين ملثمين أطلقا النار على مسجد مولاي المهدي في سبتة فجر اليوم.

ويعتبر المسجد من أهم المعالم الدينية في سبتة التي تسكن فيها جاليات مسلمة كبيرة تقدر بثلث سكان المدينة، وتم الاحتفال ببداية شهر رمضان في المسجد لعدة سنوات.

وصرّح متحدث باسم الشرطة أن آثار ثلاث رصاصات واضحة في أحد جدران المسجد.

وقال شهود لوكالة الصحافة إن إن فرداً على دراجة نارية أطلق الرصاص في حوالي الساعة الثالثة والنصف بعد منتصف الليل النار على المسجد، قبل أن يهرب وفق المصدر نفسه.

تم بناء مسجد مولاي المهدي في عهد الديكتاتور فرانكو في امتنانه للقوات المسلمة التي قاتلت من أجل إسبانيا.