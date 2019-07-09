ألمانيا

الشرطة تقوم بإخلاء اكبر مسجد في ألمانيا بعد تلقيها تهديدا بوجود قنبلة

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بقلم:  Euronews  مع رويترز
الشرطة تقوم بإخلاء اكبر مسجد في ألمانيا بعد تلقيها تهديدا بوجود قنبلة
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قالت شرطة كولونيا إنه تم إخلاء أكبر مسجد في ألمانيا الثلاثاء بعد تهديد بوجود قنبلة تم إرساله عبر البريد الإلكتروني.

وجرى تطويق المسجد المركزي في مدينة كولونيا غرب البلاد، والذي يديره الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية حيث قالت متحدثة باسم الشرطة إن 50 شخصا نُقلوا إلى مكان آمن.

وأضافت المتحدثة آنيماري شوت للصحفيين في الخارج إنه جرى بعد ذلك تفتيش المبنى وانقضت المهلة المذكورة في رسالة البريد الإلكتروني على الساعة 11:15 صباحا 9:15 بتوقيت غرينتش دون وقوع حوادث.

وتضم ألمانيا، التي يزيد عدد سكانها عن 81 مليون نسمة، ثاني أكبر عدد من السكان المسلمين في أوروبا الغربية بعد فرنسا.

وقام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أيلول سبتمبر الماضي خلال زيارته لألمانيا بتدشين المسجد الذي عمل على بنائه مجموعة لها علاقات مع تركيا بمدينة كولونيا غرب ألمانيا تحت حراسة أمنية مشددة.

وشهدت زيارته آنذاك مظاهرات للمئات المعارضين لزيارته في برلين وكولونيا في ذلك الوقت.

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