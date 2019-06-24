شاهد: عملية للقوات العراقية الخاصة أسفرت عن مقتل 14 عنصراً من "داعش"

قالت القوات الخاصة العراقية إنها نفذت عملية بالقرب من مدينة كركوك، قتلت خلالها 14 عنصراً من تنظيم الدولة الإسلامية.

وجاء في بيان صادر عن قوات مكافحة الإرهاب العراقية، اليوم، الإثنين، أنه أثناء العملية تلقت القوات العراقية دعما من الطائرات الحربية التابعة للتحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة.

وقال البيان إن العملية التي تمت جنوب كركوك مباشرة، استمرت مدة يومين وشاركت فيها المروحيات المقاتلة.

وعلى الرغم من إعلان العراق النصر على داعش في تموز/يوليو 2017، إلا أن المتطرفين يحاولون منذ ذلك الحين شن هجمات متفرقة على غرار حرب العصابات، في أجزاء مختلفة من البلاد.

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