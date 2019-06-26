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العالم

قوات الحكومة الليبية تستعيد بلدة غريان جنوبي طرابلس

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بقلم:  Euronews  مع REUTERS WORLD (ARABIC)
مقاتلون موالون للحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة خلال اشتباكات مع قوات شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر
مقاتلون موالون للحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة خلال اشتباكات مع قوات شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر -
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رويترز
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قال شهود إن قوات متحالفة مع الحكومة الليبية المعترف بها دوليا سيطرت يوم الأربعاء على بلدة غريان جنوبي العاصمة طرابلس والتي كانت تسيطر عليها في السابق قوات شرق ليبيا.

وغريان هي القاعدة الأمامية الرئيسية لقوات شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر في حملتها للسيطرة على العاصمة.

وأفاد شهود أن القوات المتحالفة مع الحكومة في طرابلس سيطرت على غرفة العمليات الرئيسية لقوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) في غريان. كما صادرت قوات طرابلس مركبات وغيرها من العتاد من الجيش الوطني.

وتوجد في غريان مستشفيات ميدانية تابعة للجيش الوطني وهي المركز الذي تصل إليه الإمدادات من الشرق. وأقام الجيش الوطني قاعدة لطائرات الهليكوبتر على مشارف البلدة.

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