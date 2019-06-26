لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox

عاجل

عاجل

العالم

ليبرا وتنامي الإقبال يدفعان ببتكوين لأعلى مستوياتها منذ 18 شهراً

 محادثة
بقلم:  Euronews  مع رويترز
ليبرا وتنامي الإقبال يدفعان ببتكوين لأعلى مستوياتها منذ 18 شهراً
حقوق النشر
رويترز
حجم النص Aa Aa

قفزت عملة بتكوين لأعلى مستوياتها في 18 شهراً يوم الأربعاء بفعل تدفقات الاستثمار على الملاذ الآمن وتنامي التوقعات بأن عملة ليبرا التابعة لفيسبوك قد تحدث تحولاً كبيراً في استثمارات العملة المشفرة.

وقال مايكل هيوسون رئيس استراتيجيات السوق لدى سي.إم.سي ماركتس "من الواضح أنها تستفيد من نوع ما من التدفقات التي يستفيد منها الذهب أيضاً".

وأضاف "لديك كل هذه الأمور الجارية بشأن ليبرا مما يجدد الاهتمام بعملة بتكوين".

وبحلول الساعة 17:55 بتوقيت جرينتش، صعدت بتكوين حوالي 15% إلى 13499.82 دولار متجاوزة مستوى 13 ألف دولار للمرة الأولى منذ يناير كانون الثاني 2018.

ومنذ بداية العام الحالي، زادت قيمة بتكوين بمقدار ثلاثة أمثالها بعد أن انخفضت العام الماضي.

للمزيد على يورونيوز:

شركة فيسبوك تعلن عن استعدادها لإطلاق عملتها الرقمية الخاصة "ليبرا"

أغرب عملية بيع في التاريخ ...حاسوب متخم بأخطر الفيروسات للبيع بأكثر من 1.2 مليون دولار!!

مدينة أمريكية تصبح رهينة بهدف الحصول على 13 عملة بيتكوين