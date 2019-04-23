بتكوين تقفز إلى ذروة 6 أشهر مع استمرار موجة صعود 2019

قفزت بتكوين يوم الثلاثاء إلى أعلى مستوياتها في ستة أشهر، دافعة العملات المشفرة الأصغر للصعود معها فيما عزاه المتعاملون والمحللون إلى عوامل فنية في غياب أنباء محفزة.

وصعدت العملة الافتراضية الأولى والأكبر بما يصل إلى 4.5 بالمئة في المعاملات المبكرة لتتجاوز 5600 دولار لفترة وجيزة، لامسة ذروتها منذ 18 نوفمبر/ تشرين الثاني.

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وارتفعت أيضا العملات المشفرة الرئيسية الأخرى التي تميل لمحاكاة تحركات بتكوين مثل إيثريوم وإكس.آر.بي.

وصعدت بتكوين 3.1 بالمئة في أحدث سعر لها. وزادت العملة أكثر من 35 بالمئة في أبريل/ نيسان، وتضمن ذلك قفزة 20 بالمئة أثارت حيرة المتعاملين وسلطت الضوء على أوجه خلل في أسواق العملة المشفرة.

ومع بداية الشهر الجاري أفادت مسودة قائمة أنشطة تسعى لجنة التخطيط الرسمية بالصين لوقفها أن اللجنة تريد حظر تعدين بتكوين في البلاد، مما ينبئ بتنامي الضغط الحكومي على قطاع العملات المشفرة.

الصين أكبر سوق في العالم لأجزاء الكمبيوتر المصممة لتعدين بتكوين والعملات المشفرة الأخرى لكن مثل تلك الأنشطة كانت تقع في السابق في منطقة رمادية على صعيد التنظيم الرقابي.