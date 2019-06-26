سويسرا تمنع شركة "بيلاتوس" للطائرات من العمل في السعودية والإمارات

منعت وزارة الخارجية السويسرية شركة "بيلاتوس" لصناعة الطائرات من العمل في السعودية والإمارات، قائلة إن الشركة خرقت القواعد الخاصة بتقديم الدعم اللوجيستي، لقوات أجنبية متدخلة حاليا في اليمن.

وقالت الحكومة إن الشركة لم تمتثل لالتزاماتها بموجب القوانين السويسرية، وأضافت أنها قدمت تقريرا لمكتب المدعي العام السويسري. وكانت الحكومة السويسرية بدأت بالتحقيق بشأن شركة "بيلاتوس" منذ أشهر. ففي سنة 2017 وقعت الشركة عقدا مع العربية السعودية لدعم أسطول طائرات تدريب من نوع بي سي 21 التابعة للقوات الملكية السعودية، وذلك فق تقرير سنوي للشركة.

وكان التحالف السني بقيادة السعودية والإمارات الذي تدخل عسكريا في اليمن سنة 2015، والذي تدعمه دول غربية، أغرق ذلك البلد في أزمة إنسانية.

وقالت الإدارة الاتحادية للشؤون الخارجية في بيان: "بعد التحقيق في الأمر بعناية، خلصت مديرية الشؤون السياسية إلى أن خدمات الدعم التي قدمتها بيلاتوس للقوات المسلحة السعودية والإماراتية... لا تتسق مع أهداف السياسة الخارجية للحكومة الاتحادية"، وأضافت الغدارة القول: "ومن ثم طالبت الإدارة الاتحادية للشؤون الخارجية بوقف استمرار هذه الخدمات".

وأمام شركة "بيلاتوس" الخاصة الآن 90 يوما لمغادرة السعودية والإمارات العربية، بحسب الإدارة الاتحادية للشؤون الخارجية، مضيفة أن الشركة يمكن أن تواصل تزويد القوات العسكرية في قطر والأردن. من جانبها قالت الشركة إنها سوف تنظر في قرار الإدارة الاتحادية للشؤون الخارجية، وإنها ستقدم ردا في الوقت اللازم.

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