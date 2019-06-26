مقتل 7 من رجال الشرطة و4 "إرهابيين" في هجوم بسيناء

قالت وزارة الداخلية يوم الأربعاء إن سبعة من رجال الشرطة وأربعة "إرهابيين" سقطوا قتلى خلال هجوم شنته "عناصر إرهابية" على منطقة تمركز لقوات الشرطة في مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء.

وأضافت الوزارة في بيان "مساء أمس الثلاثاء قامت مجموعة من العناصر الإرهابية بمهاجمة منطقة تمركز قوات الشرطة جنوب غرب العريش حيث تصدت لها القوات وأسفرت المواجهات عن مقتل ضابط وست مجندين".

وأضاف البيان أن الاشتباك "أسفر عن مصرع أربعة من العناصر الإرهابية انفجر في أحدهم حزام ناسف كان يحمله". وتابع أن الشرطة عثرت بحوزتهم على بنادق آلية وأحزمة ناسفة.

وكان تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية قد أعلن مسؤوليته عن الهجوم ليل الثلاثاء. وقال في بيان على وكالة أعماق التابعة له إنه شن هجمات متزامنة على مواقع عسكرية في العريش.

وذكرت مصادر أمنية أن المتشددين استخدموا أكثر من عشر عربات دفع رباعي في هجمات منسقة على أربعة مواقع.

وتخوض قوات الجيش والشرطة المصرية معارك مع المتشددين الإسلاميين في شبه جزيرة سيناء منذ سنوات وبدأت في فبراير شباط من العام الماضي حملة أمنية كبرى عليهم عقب هجوم على مسجد في شمال سيناء في نوفمبر تشرين الثاني 2017 قتل فيه مئات المصلين.

ويقول الجيش إن مئات المتشددين قتلوا.

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