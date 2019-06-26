لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox

عاجل

عاجل

مصر

مقتل 7 من رجال الشرطة و4 "إرهابيين" في هجوم بسيناء

 محادثة
بقلم:  Euronews  مع رويترز
مقتل 7 من رجال الشرطة و4 "إرهابيين" في هجوم بسيناء
حجم النص Aa Aa

قالت وزارة الداخلية يوم الأربعاء إن سبعة من رجال الشرطة وأربعة "إرهابيين" سقطوا قتلى خلال هجوم شنته "عناصر إرهابية" على منطقة تمركز لقوات الشرطة في مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء.

وأضافت الوزارة في بيان "مساء أمس الثلاثاء قامت مجموعة من العناصر الإرهابية بمهاجمة منطقة تمركز قوات الشرطة جنوب غرب العريش حيث تصدت لها القوات وأسفرت المواجهات عن مقتل ضابط وست مجندين".

وأضاف البيان أن الاشتباك "أسفر عن مصرع أربعة من العناصر الإرهابية انفجر في أحدهم حزام ناسف كان يحمله". وتابع أن الشرطة عثرت بحوزتهم على بنادق آلية وأحزمة ناسفة.

وكان تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية قد أعلن مسؤوليته عن الهجوم ليل الثلاثاء. وقال في بيان على وكالة أعماق التابعة له إنه شن هجمات متزامنة على مواقع عسكرية في العريش.

وذكرت مصادر أمنية أن المتشددين استخدموا أكثر من عشر عربات دفع رباعي في هجمات منسقة على أربعة مواقع.

وتخوض قوات الجيش والشرطة المصرية معارك مع المتشددين الإسلاميين في شبه جزيرة سيناء منذ سنوات وبدأت في فبراير شباط من العام الماضي حملة أمنية كبرى عليهم عقب هجوم على مسجد في شمال سيناء في نوفمبر تشرين الثاني 2017 قتل فيه مئات المصلين.

ويقول الجيش إن مئات المتشددين قتلوا.

إقرأ المزيد على يورونيوز:

السلطات المصرية تعتقل نشطاء سياسيين بارزين بتهمة التخطيط لـ"إسقاط الدولة"

نجل محمد مرسي يصف وجه والده واللحظات الأخيرة قبل دفنه