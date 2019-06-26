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تركيا

أردوغان: لا مؤشرات على فرض عقوبات أمريكية على تركيا بسبب صفقة أس-400 الروسية

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بقلم:  Euronews  مع رويترز
أردوغان: لا مؤشرات على فرض عقوبات أمريكية على تركيا بسبب صفقة أس-400 الروسية
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء إنه لم ير أي مؤشر خلال محادثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على أنقرة بسبب شراء منظومة إس-400 الدفاعية الصاروخية من روسيا.

وحذرت الولايات المتحدة من أنها ستفرض عقوبات على تركيا إذا مضت قدما في الصفقة لكن أنقرة قالت إنها لن تتراجع عن الصفقة ورفضت التحذيرات حتى الآن مع توتر العلاقات بين البلدين.

وفي كلمة للصحفيين في أنقرة قبل التوجه إلى اليابان لحضور قمة مجموعة العشرين، قال أردوغان إنه سيبحث القضية مجددا مع ترامب خلال محادثات ثنائية على هامش القمة.

وأخفقت الولايات المتحدة وتركيا على ما يبدو في إحراز تقدم خلال محادثات في مقر حلف شمال الأطلسي اليوم الأربعاء بشأن حل الأزمة المتعلقة باعتزام تركيا الحصول على منظومة دفاع جوي روسية، وذلك قبيل تسليم المنظومة المتوقع في يوليو تموز.

وقال مسؤول أمريكي كبير إن القائم بأعمال وزير الدفاع مارك إسبر حذر نظيره التركي خلوصي أكار اليوم الأربعاء من أن شراء أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400 لن ينهي فقط دور تركيا في برنامج مقاتلات إف-35، وإنما سيضر أيضا الاقتصاد التركي بسبب العقوبات الأمريكية المترتبة على الصفقة.

وأضاف المسؤول الكبير بوزارة الدفاع مشترطا عدم نشر اسمه "مرة أخرى.. كان الوزير حازما جدا بشأن عدم إمكانية حصول تركيا على منظومة إس-400 وبرنامج إف-35 (معا). وإذا قبلوا منظومة إس-400 فإن عليهم تحمل النتائج، وليست تلك المتعلقة فقط ببرنامج إف-35 بل أيضا النتائج المتعلقة بوضعهم الاقتصادي".

وكان المسؤول يتحدث بعد محادثات أمريكية تركية على هامش اجتماع حلف شمال الأطلسي في بروكسل.

وردا على سؤال عما إذا كانت أنقرة قد غيرت موقفها بأي شكل، قال المسؤول "لم تحدث أي مفاجأة لكن الوزيرين كانا واضحين جدا مع بعضهما".

وأصدرت وزارة الدفاع التركية بيانا قصيرا ذكرت فيه أن مسألة المقاتلات إف-35 أثيرت خلال المباحثات إضافة إلى القضية السورية و"مسائل أخرى تتعلق بالتعاون الثنائي الأمني والدفاعي".

وقالت الوزارة إن إسبر وأكار "أكدا أهمية استمرار الحوار بين تركيا والولايات المتحدة".

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