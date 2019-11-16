تركيا: اشترينا منظومة إس-400 لاستخدامها وليس تخزينها

أكدت أنقرة يوم السبت أنها أشترت منظومة الدفاع الصاروخية إس-400 بغرض استخدامها وليس لتخزينها وذلك بعد أيام من محادثات بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال إسماعيل دمير رئيس إدارة الصناعات الدفاعية التركية في مقابلة مع قناة "سي إن إن ترك" إنه من غير المنطقي أن تقوم دولة بشراء مثل هذه المنظومة لتخزينها، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن مسؤولين من أنقرة وواشنطن سيعملون بهدف معالجة القضية.

وشدد دمير على أنه لن تصل أي طواقم من روسيا إلى تركيا لتشغيل المنظومة الصاروخية.

وكان الرئيس التركي ونظيره الأمريكي قد أجريا محادثات في واشنطن الأربعاء الماضي للتغلب على الخلافات المتزايدة بين الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي بعد شراء أنقرة منظومة الدفاع الروسية.

وتقول الولايات المتحدة إن منظومة إس-400 تمثل تهديدا لمقاتلاتها من طراز إف-35 وعلقت مشاركة تركيا في برنامج تصنيع هذه المقاتلات.

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